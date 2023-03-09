أحلام أبطال العرب

2023/03/09 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

ربّما من الغرابة أن نهبط بأجنحة

الأحلام الى حيث أمنية معانقة الألقاب

العربيّة أو حتى تحقيق ظهور مُشرّف بعد

أن عجزت منظومة إدارة الكرة العراقية في

حلّ لغز التراجع الخطير في بنية الأد

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