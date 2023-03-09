الأولمبي.. الجيل الجديد

2023/03/09 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

لم يحدث من قبل أن يتم استدعاء نخبة من

أبرز لاعبي الدوري الممتاز من الذين

أكّدوا تفوّقهم الفني على مستوى فرق

أنديتهم، وبِإعمار تحت سنّ 23 عاماً

للمشاركة في بطولة دوليّة وديّة خارج

ال

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