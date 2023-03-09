2023/03/09 | 19:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول متظاهرون تعطيل الطريق الرئيسية المؤدية إلى صالات أكبر مطارات إسرائيل، مطار بن غوريون، للاحتجاج على الإصلاحات القضائية التي تحاول حكومة نتنياهو القيام بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد كيف عطّل إسرائيليون الطريق إلى مطار بن غوريون ودفعوا بعض المسافرين لجر حقائبهم إلى المطار) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد كيف عطّل إسرائيليون الطريق إلى مطار بن غوريون ودفعوا بعض المسافرين لجر حقائبهم إلى المطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).