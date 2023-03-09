2023/03/09 | 19:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما تعرضوا له هو أمر غير مقبول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة اللبنانية: ما تعرض له الطلاب العراقيين أمر غير مقبول وسيفتح تحقيق بالحادثة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة اللبنانية: ما تعرض له الطلاب العراقيين أمر غير مقبول وسيفتح تحقيق بالحادثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).