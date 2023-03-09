2023/03/09 | 19:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل امرأة وطفلتها التي تبلغ من العمر سنة واحدة، بهجوم مسلح ضمن منطقة معسكر الرشيد، في العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ أن “الحادثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مراهق يقتل زوجة ابيه وابنتها في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراهق يقتل زوجة ابيه وابنتها في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراهق يقتل زوجة ابيه وابنتها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).