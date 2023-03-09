الناصرية: 4 مناطق تنتظر عودة الكهرباء بعد إعلان الوزارة إصلاح الخلل العام

2023/03/09 | 19:45 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية (ذي قار) 964 توقفت محطة الناصرية الحرارية عن العمل، الخميس، إثر خلل في الخطوط الناقلة، فيما تسعى الكوادر الفنية لإعادة تشغيلها، وجاء هذا التوقف بالتزامن مع خلل فني في الشبكة الوطنية، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطقة واسعة من العراق.وتقول وزارة الكهرباء إنها تمكنت من إصلاح الأعطال، لكن الكهرباء قد تحتاج ساعات […]

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