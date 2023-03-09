مختص: مصفى كربلاء سينتج 9 ملايين لتر من الوقود في اليوم

2023/03/09 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حدّد مصدر مسؤول في وزارة النفط، أواخر الشهر الحالي موعداً لبدء الإنتاج التجريبي لمصفى كربلاء.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن المصدر قوله إن "وضع مصفى كربلاء النفطي سيبقى ضمن التشغيل التجريبي، إلى حين الوصول للطاقة الكاملة وتسلم كامل الوحدات".

بدوره، قال المختص بشؤون السلامة والطاقة صباح علو، إن "المشروع سيسهم بتغطية جزء من الحاجة المحلية وتقليل الاستيراد للمشتقات النفطية والوقود"، بحسب الصحيفة.

وأضاف، أن "مصفاة كربلاء ستنتج نحو 20 نوعاً من المنتجات النفطية، أبرزها البنزين عالي الأوكتان"، لافتاً إلى أن "هذه المرة الأولى التي ينتج فيها في داخل العراق، وهي أول مصفاة تنتج 9 ملايين لتر من الوقود في اليوم".

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