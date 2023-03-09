2023/03/09 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
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أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان بيكرد طالباني، الخميس، موافقة الحكومة الاتحادية على إنشاء 4 سدود في الإقليم.
وقالت طالباني في مؤتمر صحفي إن "الوزارة قدمت خطة لإنشاء عدة سدود بالإقليم عن طريق وزارة التخطيط والزراعة والموارد المائية الاتحاديتين".
وأضاف، أنه "تمت الموافقة على تنفيذ 4 سدود منها، وبانتظار إقرار الموازنة العامة تمهيداً للشروع بتنفيذها في الإقليم".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد توافق على إنشاء 4 سدود في كردستان
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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