بغداد توافق على إنشاء 4 سدود في كردستان

2023/03/09 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان بيكرد طالباني، الخميس، موافقة الحكومة الاتحادية على إنشاء 4 سدود في الإقليم.

وقالت طالباني في مؤتمر صحفي إن "الوزارة قدمت خطة لإنشاء عدة سدود بالإقليم عن طريق وزارة التخطيط والزراعة والموارد المائية الاتحاديتين".

وأضاف، أنه "تمت الموافقة على تنفيذ 4 سدود منها، وبانتظار إقرار الموازنة العامة تمهيداً للشروع بتنفيذها في الإقليم".

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