2023/03/09 | 20:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عن إعادة تشغيل التيار الكهربائي لجميع المحافظات بعد انقطاعه لعدة ساعات.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “ملاكات وزارة الكهرباء تمكنت من معالجة الخلل الفني الطارىء والذي تسبب بإنفصال خطوط الربط المشتركة الناقلة للطاقة بين المنطقة الجنوبية _والوسطى وبغداد واعادتها جميعاً للعمل”.وأضاقت، أنه […]

ظهرت المقالة بعد انقطاعه لساعات..



الكهرباء تعلن إعادة التيار الكهربائي لجميع المحافظات أولاً على ايرث نيوز.

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