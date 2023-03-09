المسلة تنشر البيان النهائي لاستجواب الأمناء

2023/03/09 | 20:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مارس، 2023 بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة البيان النهائي لاستجواب مجلس الأمناء خلال جلسة الأربعاء:...

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