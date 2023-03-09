2023/03/09 | 20:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت حلقة "شبكات" أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها: ابنة لواء سوري في الأمم المتحدة، تغيير اسم جامع سامراء الكبير بالعراق، الجنسية المصرية بالاستثمار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبكات (2023/3/9)) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبكات (2023/3/9)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).