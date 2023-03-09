عمرو دياب ومحمد منير يغنيان معًا بالرياض.. وظهور مؤثر لأحمد عدوية

2023/03/09 | 20:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الرياض الأربعاء، ليلة تكريم الموسيقار المصري هاني شنودة في حفل ضخم نظمته الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برعاية تركي آل الشيخ، وحضور نخبة من نجوم مصر.

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