رئيسا الجمهورية والوزراء يناقشان التحديات التي تواجه خطط الحكومة

2023/03/09 | 20:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني “التباحث في أهم الأوضاع والقضايا والملفات على المستوى الوطني، وأبرز التحديات التي تواجه خطط الحكومة وبرامجها الساعية إلى تعزيز الاقتصاد، وأهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة لتنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، الذي يصبّ في تنفيذ البرامج والمشاريع الخدمية للمواطنين”.

واضاف البيان “كما شهد اللقاء استعراض الأولويات التي اعتمدتها الحكومة من أجل الارتقاء بالأحوال المعاشية والخدمية لعموم العراقيين في جميع المحافظات”.

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