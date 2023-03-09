2023/03/09 | 20:48 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة التقاعد: اكتمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة لشهر آذار الجاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/09 | 20:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التقاعد: اكتمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة لشهر آذار الجاري) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة التقاعد: اكتمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة لشهر آذار الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).