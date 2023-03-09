توب 5: قصف روسي على منشآت الطاقة الأوكرانية.. والسيسي يحذر من تكرار 2011

2023/03/09 | 20:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من القصف الروسي المكثف على منشآت الطاقة في 7 مناطق أوكرانية، إلى تحذير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من تكرار أحداث عام 2011...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

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