مزارعو صلاح الدين بانتظار السماد: منع الاستيراد مهم للصناعة.. لكن ماذا عنّا؟

2023/03/09 | 21:12 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكريت (صلاح الدين) 964 يقول مزارعو صلاح الدين إن قرار الحكومة لدعم المنتج الوطني من السماد، ومنع المستورد، تسبب بأضرار على مواعيد الزراعة والتسميد، فرغم أهمية دعم المنتج الوطني، إلا أن كمياته في السوق لا تكفي.المزارعون قالوا إن وزارة الزراعة توزع سماد اليوريا المخصص لتغذية محصولي الحنطة والشعير في فصل الشتاء من كل عام، […]

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