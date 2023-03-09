2023/03/09 | 21:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مارس، 2023 بغداد/المسلة: تنشر المسلة الحدث، خارطة زمنية غنية بالأحداث العاصفة، ابتداء من الغزو...

ظهرت المقالة خارطة زمنية للعواصف بالعراق خلال عقدين: الغزو والحرب الداخلية والقاعدة وتوقيع اعدام صدام..



و داعش أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خارطة زمنية للعواصف بالعراق خلال عقدين: الغزو والحرب الداخلية والقاعدة وتوقيع اعدام صدام.. و داعش) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خارطة زمنية للعواصف بالعراق خلال عقدين: الغزو والحرب الداخلية والقاعدة وتوقيع اعدام صدام.. و داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).