2023/03/09 | 21:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يهاتف نظيره الكويتي والاخير يؤكد رغبة بلاده بتعزيز التعاون المثمر مع العراق المركز الخبري الوطني.

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