في مقابلة غير مسبوقة.. سجين أمريكي داخل سجن إيراني يجري لقاء مع CNN وهذا ما طالب به

2023/03/09 | 21:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة غير مسبوقة من داخل سجن "إيفين" سيئ السمعة في إيران، يخبر المواطن الأمريكي سياماك نمازي مذيعة CNN كريستيان أمانبور عن سبب حديثه بعد أكثر من 7 سنوات في السجن.

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