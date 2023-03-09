السوداني يجري اتصالاً مع نظيره الكويتي

2023/03/09 | 22:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغبة الكويت في تعزيز آليات التعاون المثمر.

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