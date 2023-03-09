الأقاليم النيابية تكشف عن مقترح لإعادة صياغة قانون جديد للانتخابات

2023/03/09 | 22:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو لجنة الإقليم النيابية محمد الشمري،الخميس، عن تقديم لجنته مقترحا لاعادة صياغة قانون جديد للانتخابات , مبينا ان مناقشة المقترح سيكون الأسبوع المقبل .

وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” اللجنة القانونية والاقاليم النيابيتين مازالتا تناقشان ما تم طرحه من مقترحات أعضاء المجلس خلال القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ” .

وأضاف ان ” لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية قدمت مقترحا جديدا لاعادة صياغة قانون جديد للانتخابات”، مبينا ان ” مناقشة المقترح بين اللجنتين سيكون الأسبوع المقبل “.

وأشار الشمري ان ” قضية اعتماد النسبة بنظام سانت ليغو مازالت مستمرة وربما قد يتم الاتفاق على نسبة قد تسمح للكتل الصغيرة المنافسة على المقاعد الانتخابية “.

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