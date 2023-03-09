تفاصيل المكالمة الهاتفية بين السوداني ونظيره الكويتي

2023/03/09 | 22:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء دولة الكويت، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنامي مجالات التعاون والشراكة بينهما في مختلف المجالات.وقدم السيد رئيس مجلس الوزراء التهاني إلى نظيره الكويتي بمناسبة إعادة تكليفه رئيساً للوزراء في دولة […]

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