الحكم على وزير النقل الأسبق بالحبس الشديد لمدة سنتين

2023/03/09 | 22:31 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على وزير النقل الأسبق؛ لإقدامه على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمداً.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكم غيابياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على وزير النقل الأسبق، […]

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