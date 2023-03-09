2023/03/09 | 22:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على...

ظهرت المقالة الحبس الشديد لوزير النقل الأسبق: عقود واستثمارات فاسدة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس الشديد لوزير النقل الأسبق: عقود واستثمارات فاسدة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس الشديد لوزير النقل الأسبق: عقود واستثمارات فاسدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).