إطلاق نار على المارة في شارع وسط تل أبيب.. وإصابة 3 أشخاص أحدهم في حالة حرجة

2023/03/09 | 23:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، إصابة 3 أشخاص بجروح بعدما أطلق مسلح الرصاص على المارة في شارع وسط تل أبيب، فيما وصفته السلطات الإسرائيلية بـ"هجوم إرهابي".

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