سدود كردستان “القشة التي ستقصم ظهر البعير”

2023/03/09 | 23:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزا الخبير المائي تحسين الموسوي، الخميس، سبب ازمة الجفاف الى غياب سياسة او قانون لإدارة المياه داخل العراق والجميع يعتمد على “حلول السماء”، مضيفا ان هنالك تجاوز على حصص المياه من إقليم كردستان عن طريق السدود او من بعض المحافظات بصورة عامة.

وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “وصول العراق هذا المرحلة من الجفاف بمثابة تهديد للسلم المجتمعي الذي يسبب الصرعات داخل المحافظات”، مشيرا الى ان “هنالك تجاوز على حصص المياه من إقليم كردستان عن طريق السدود او من بعض المحافظات بصورة عامة”.

وتابع، أنه ” لا توجد سياسة لإدارة ملف المياه داخل العراق والجميع يعتمد على “حلول السماء”، لافتا الى ان “الحكومة مطالبة بإيجاد الحلول للمشاكل الداخلية مع التمهيد لحل الازمة على الصعيد الخارجي مع تركيا”.

واردف، ان “احد أسباب ازمة الجفاف والتصحر داخل البلد هو عدم الاعتماد على الطرق الحديثة في استخدام المياه للزراعة والري بحسب الأنظمة المتطورة”، مبينا انه “من الضروري اتجاه الحكومة الى ملف إعادة تدوير المياه لمواجهة الازمة الراهنة”.

وتعاني اغلب محافظات العراق وخاصة الجنوبية من خطر عودة الجفاف بوتيرة اكبر خلال صيف 2023 بسبب قلة خزين سدودها نتيجة؛ انخفاض الاطلاقات المائية للعراق من الخارج ووصولها الى مراحل خطيرة جدا.

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