2023/03/09 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات مقتل مواطن في بابل المركز الخبري الوطني.

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