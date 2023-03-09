السوداني يؤكد أهمية تفعيل المصالح المشتركة مع فرنسا بمجال مكافحة الفساد

2023/03/09 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه، تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء […]

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