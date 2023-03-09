مذكرات توقيف مسؤولين كبار بالعراق.. ماذا تعرف عن

2023/03/09 | 23:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتفاعل يوما بعد يوم ما باتت تُعرف في الشارع العراقي بـ "سرقة القرن" حيث أصدرت السلطات المعنية مؤخرا مذكرات اعتقال بحق كل من وزير المالية ومدير مكتب رئيس الوزراء وسكرتيره الشخصي في الحكومة السابقة.

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