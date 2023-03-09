ديناميكية الشباب ومستقبل الطاقة في العراق

2023/03/09 | 23:38 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا المقال جزء من سلسلة تستند إلى نتائج ورشة عمل رفيعة المستوى حول التنويع الاقتصادي وانتقال الطاقة عُقدت على هامش المنتدى السنوي للجامعة الأمريكية في كردستان للسلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS) في نوفمبر 2022.ستكون العقود القليلة القادمة حاسمة بالنسبة للعراق وحكومة إقليم كردستان (KRG) حيث تعيد التغييرات العالمية تشكيل قطاع الطاقة.سيؤدي الدفع […]

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