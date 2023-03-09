كربلاء: “صواعيد” النخيل نادرون في الحسينية.. وطولها الباسق يرفع الأجور

2023/03/09 | 23:58 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحسينية (كربلاء) 964 يزداد الطلب على العاملين في مجال تشذيب أشجار النخيل “الصواعيد” بداية كل موسم، حتى بات بعضهم ماهراً إلى حد دفع بعض أصحاب البساتين لإبرام عقود سنوية معهم لتكريب او “تشذيب” بساتينهم حيث يأتون من مناطق مختلفة.صريح المسعودي – صاحب بستان لشبكة 964: بداية كل موسم يتم تنظيف النخيل من أجل تهيئتها […]

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