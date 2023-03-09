التخطيط النيابية: تقييم واستبدال الوزراء والمحافظين لن يخضع لمزاجيات واشنطن

2023/03/09 | 23:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نائب رئيس كتلة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومة النائب محمد البلداوي، الخميس، عن اليات التعديل الوزاري المرتقب في حكومة محمد شياع السوداني، مبينا التغيير الوزاري المقبل سيتم عن طريق تقييم الأداء خلال المدة التي منحها السوداني , مشددا بان تغير الوزراء والمحافظين لن يخضع لاي ضغوط خارجية او داخلية .

وقال البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” رئيس الوزراء منذ اليوم الأول لحكومته حدد مدة ستة اشهر كمدة لتقييم عمل الوزراء ووكلاء الوزارات والمحافظين حيث تم تشكيل لجان قطاعية لتقييم الأداء”.

وأضاف ان “القوى السياسية وتحديدا قوى ائتلاف إدارة الدولة منحت السوداني الضوء الأخضر في استبدال الوزراء المتلكئين وكذلك وكلائهم والمحافظين”.

وأوضح البلداوي ان ” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصية قوية لن يخضع ولاينصاع الى أي ضغط خارجي او داخلي في عملية التغيير وانما التغيرات ستتم لمصلحة مضي الحكومة دون عراقيل”، مشيرا الى ان ” الاستبدال سيتم عن طريق التشاور مع القوى السياسية وباختيار السوداني”.

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