حديث مُقلق لوزير الموارد: العراق أصبح ’بلاد القناتين’

2023/03/10 | 00:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تضمن حديث لوزير الموارد عون ذياب، اليوم الخميس، رسائل مقلقة بشأن الملف المائي في العراق، مؤكداً أن بلاد النهرين لم تعد كما كانت سابقاً.وقال ذياب في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، إن “هنالك محددات خارج إرادتنا، حيث أن العراق يعتبر بلد مصب ومياهنا جميعها من تركيا”، مبيناً أن “دجلة والفرات لم يعودا […]

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