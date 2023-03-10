الكلاسيكو السعودي.. تفاعل على مراوغة كريستيانو رونالدو لطارق حامد

2023/03/10 | 00:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت مرواغة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للاعب المصري طارق حامد خلال مباراة نادي النصر ومنافسه اتحاد جدة، في مسابقة دوري "روشن" السعودي، الخميس، تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

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