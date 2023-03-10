ليونيل ميسي يخطط لزيارة ثالثة للسعودية

2023/03/10 | 01:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير السياحة السعودي أن لاعب كرة القدم الشهير، ليونيل ميسي، سيزور المملكة في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي الزيارة الثالثة للنجم الأرجنتيني في أقل من عام، وسط اهتمام من رابطة المحترفين السعودية بانضمامه إلى أحد النوادي المحلية.

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