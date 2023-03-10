2023/03/10 | 01:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مارس، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الخميس.الناشط والمعارض السياسي بشير...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: وزيرة الخارجية الألمانية حملت في زيارتها للعراق رسالة للإيرانيين أولاً على المسلة.

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