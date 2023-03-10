السعودية: إعدام رجلين انضما لـ

2023/03/10 | 01:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ "حُكم حد الحرابة والقتل تعزيرا" على رجلين في منطقة مكة المكرمة.

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