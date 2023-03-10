2023/03/10 | 01:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع انفجار قوي في مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان.واستهدف الانفجار مقر إدارة حاكم الولاية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.وأكدت وسائل إعلام محلية مقتل حاكم ولاية بلخ في طالبان، داود مزمل.وفي وقت لاحق، أعلن تنظيم داعش، الخميس، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل حاكم ولاية بلخ الأفغانية […]

ظهرت المقالة مقتل حاكم ولاية بلخ شمالي أفغانستان بهجوم انتحاري..



و”داعش” يتبنى أولاً على ايرث نيوز.

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