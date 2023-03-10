ألمانيا.. سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بهامبورغ

2023/03/10 | 02:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الألمانية، الخميس، عن وقوع إطلاق نار داخل كنيسة في مدينة هامبورغ بشمال البلاد أسفر عن سقوط ضحايا.

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