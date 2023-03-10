2023/03/10 | 03:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتزع الاتحاد صدارة الدوري السعودي لكرة القدم من ضيفه النصر المتصدر السابق بفوزه عليه 1-صفر الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات المرحلة العشرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطولة السعودية.. الاتحاد يفوز على النصر ورونالدو يعلق على الهزيمة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطولة السعودية.. الاتحاد يفوز على النصر ورونالدو يعلق على الهزيمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).