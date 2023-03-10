ميلوني تؤكد من جنوب إيطاليا عزمها على مكافحة الهجرة غير الشرعية

2023/03/10 | 04:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال مؤتمر صحافي في 9 آذار/مارس 2023 بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء في قاعة بلدية كوتو بمنطقة كالابريا © ا ف ب تيزيانا فابي كوترو (إيطاليا) (أ ف ب) – أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الخميس عزمها على مكافحة الهجرة غير الشرعية والمهربين اثر اجتماع حكومتها في جنوب […]

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