مدير الاستخبارات الأمريكية: لا أحد يهتم بحرب أوكرانيا أكثر من الصين

2023/03/10 | 04:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، الخميس، على المدى الذي يمكن أن تؤثر فيه حرب روسيا على أوكرانيا على تفكير الصين عندما يتعلق الأمر بتايوان.

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