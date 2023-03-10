وزارة التربية أوقفت الأستاذ عن العمل.. جدل بسبب امتحان

2023/03/10 | 05:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات الجزائرية أستاذ تاريخ عن العمل وأحالته على القضاء بسبب موضوع امتحان لطلابه يصف العرب بعبارات مسيئة.

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