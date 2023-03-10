ثلاثة جرحى في هجوم مسلح بتل أبيب ومقتل المنفذ المنتمي لحماس

2023/03/10 | 05:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس-أ ف ب) – أصيب ثلاثة أشخاص في هجوم بإطلاق النار مساء الخميس في تلّ أبيب قَتلت الشرطة مُنفّذه الذي أعلنت حركة حماس انتماءه إليها معتبرةً أنّ العملية “جاءت ردًّا على جرائم الاحتلال”.وقع إطلاق النار في شارع ديزنغوف في وسط تل أبيب حيث أسفر هجوم نفّذه فلسطيني عن مقتل ثلاثة أشخاص في نيسان/أبريل […]

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