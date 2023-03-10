الإدارة الأمريكية تتفاعل مع انفراد CNN بالحديث مع أمريكي داخل سجن في إيران

2023/03/10 | 06:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الخميس، إن كبار مسؤولي وزارة الخارجية والبيت الأبيض يجتمعون "بانتظام" مع عائلة المواطن الأمريكي المحتجز في إيران منذ عام 2015، سياماك نمازي.

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