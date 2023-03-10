2023/03/10 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أن الولايات المتحدة ستشهد كسوفا مرتين، الأول في 14 أكتوبر المقبل، والثاني في الثامن من أبريل عام 2024.

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