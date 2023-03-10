فيديو يوثق تصرف

2023/03/10 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فيديو غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد خسارة فريقه النصر أمام الاتحاد الذي انتزع منه صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بفوزه 1-صفر، الخميس، ملايين المشاهدات، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

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