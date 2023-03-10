بينهم أكثر من 100 طفل ومراهق.. كاميرا ترصد لحظة العثور على مئات المهاجرين في مقصورة مهجورة

2023/03/10 | 08:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات المكسيكية من العثور على مئات المهاجرين داخل مقصورة مهجورة في المكسيك، وكان من بينهم أكثر من 100 من الأطفال والمراهقين غير المصحوبين بذويهم وهم يسافرون مع أكثر من 200 مهاجر آخر في محاولة منهم للوصول إلى الولايات المتحدة.

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