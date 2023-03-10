أبو غريب: إصابة أفراد عائلة على طريق “العناز”.. كيا مسرعة في “الرونك سايد”

2023/03/10 | 09:33 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو غريب (بغداد) 964 تسبب حادث سير في قضاء أبو غريب، غربي العاصمة بغداد، بإصابة 6 أشخاص بينهم أطفال.التفاصيل: الحادث وقع، مساء أمس الخميس، بين مركبة “كيا – حمل”، وسيارة خصوصي من نوع “هونداي – ألنترا” تستقلها عائلة مكونة من 5 أفراد، قرب جسر القصاب على طريق “العناز”، إثر سير سائق المركبة الأولى في […]

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