2023/03/10 | 09:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، مبالغ قروض الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين .وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “السلف تبدأ من 5 ملايين دينار ولغاية 25 مليون دينار وحسب استحقاق المستلف الذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي”.وأشار البيان الى أن “السلفة تكون بضمان الماستر كارد […]

ظهرت المقالة الرافدين يحدد مبالغ القروض الخاصة بالموظفين والمتقاعدين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدد مبالغ القروض الخاصة بالموظفين والمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدد مبالغ القروض الخاصة بالموظفين والمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).